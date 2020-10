Nosotti: “Derby, Lukaku e Ibrahimovic giustamente in copertina....

Nosotti: “Derby, Lukaku e Ibrahimovic giustamente in copertina. L’Inter…”

Marco Nosotti, giornalista di “Sky Sport, è intervenuto durante “Campo Aperto” su “Sky Sport 24” per parlare di Inter-Milan. Si è quindi sottolineata l’importanza dei due attaccanti Lukaku e Ibrahimovic

PROTAGONISTI – Nosotti non ha dubbi: «Lukaku e Ibrahimovic possono e vogliono prendersi la copertina del derby. Il belga è indispensabile nella costruzione di gioco dei nerazzurri facendo salire la squadra e non solo. Lo svedese ha dato invece equilibrio al gioco del Milan di Pioli. Porta via attenzione. La difesa dell’Inter sarà concentrata su di lui. Entrambi hanno qualità fisiche e psicotattiche. Si tratta di due squadre che hanno identità e forza, ma vedo un pochino meglio l’Inter».