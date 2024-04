Milan-Inter, un solo ballottaggio per Inzaghi. La storia – TS

Lunedì alle ore 20.45 ci sarà Milan-Inter, partita valida per la giornata numero 33 del campionato. Simone Inzaghi ha un solo dubbio di formazione per scrivere la storia, Tuttosport rivela.

DUBBIO – Matteo Darmian o Denzel Dumfries? Questo è l’unico dubbio di Simone Inzaghi, che verrà portato fino a lunedì prima di Milan–Inter. Tre allenamenti in mattinata fino a sabato e lavoro pomeridiano alla domenica per provare gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto. L’Inter ha la possibilità di scrivere la storia vincendo lo Scudetto in un derby per la prima volta. Ciò renderebbe il tutto ancor più storico di quanto non lo sia già la seconda stella. I festeggiamenti, in caso di vittoria, non avverrebbero nella notte del 22. Il pullman scoperto girerà per Milano il pomeriggio del 23, ossia martedì, altrimenti tutto rinviato al pomeriggio di Inter-Torino. Dipende anche dall’esito della gara. Per la partita con il Torino è già tutto sold-out, la festa continuerà fino a fine stagione.

fonte: Tuttosport – Simone Togna