Frattesi incontra il Milan: adesso il gol che può valere lo scudetto – CdS

Davide Frattesi aspetta il suo momento: il centrocampista dell’Inter spera di tornare a calcare il campo di San Siro contro il Milan anche per uno spezzone di gara, scrive il Corriere dello Sport.

SACRIFICI – Nel match di domenica scorsa contro il Cagliari gli sono bastati meno di dieci minuti per procurarsi un rigore. Contro l’Udinese invece, era riuscito a piazzare la zampata vincente regalando all’Inter tre punti importantissimi. Davide Frattesi è il vero dodicesimo uomo in campo: sempre molto decisivo rispetto ai minuti giocati. Il suo grande marchio di fabbrica, scrive il Corriere dello Sport, è far male da subentrato. Su 43 partite stagionali disputate fin qui dai nerazzurri in tutte le competizioni, Frattesi soltanto 8 volte è partito titolare, ma è riuscito a siglare 7 reti, a servire 3 assist. Titolare in qualsiasi altra squadra della Serie A, all’Inter si è trovato “chiuso” da un tris di insostituibili come Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu a cui Inzaghi non vuole mai rinunciare. Anche solo per una questione di organizzazione con la squadra che è già ampiamente rodata.

DERBY SPECIALE – Sin dall’inizio Davide Frattesi ha dimostrato attaccamento alla maglia nerazzurra nonché amore verso i tifosi dell’Inter. Il centrocampista romano adesso spera solo di poter giocare uno spezzone di gara nel derby contro il Milan di lunedì prossimo. Un derby speciale per lui: il primo gol con la maglia dell’Inter è arrivato proprio nel derby del settembre scorso. Un match davvero particolare: l’ex Sassuolo ha assaporato sin da subito il calore di San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia