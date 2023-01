Milan-Inter, che sforzo della Lega Serie A: sarà un evento televisivo unico!

La Lega Serie A sta impiegando tutti gli sforzi per rendere Milan-Inter di Supercoppa Italiana un evento televisivo mai visto prima. Tantissime novità attese in vista del match di Riyad

COME UN FILM − Sarà un Derby di Supercoppa Italiana Milan-Inter planetario e soprattutto, televisivamente parlando, spettacolare. La Lega Serie A sta infatti allestendo un qualcosa di mai visto sia per gli spettatori allo stadio che per coloro che guarderanno la partita in tv. Una produzione televisiva secondo il massimo standard adottato in campionato (22 telecamere) ulteriormente implementato per l’occasione, arrivando addirittura a quota 30. Si arriverà così al maggior numero di telecamere mai impiegato da Lega Serie A in una partita disputata all’estero. L’integrazione a carattere cinematografico, attraverso l’impiego della telecamera steadycam full frame Sony “Venice” con focus puller e gimbal in modalità RF, equipaggiata con ottiche cinematografiche. Fornirà, grazie anche all’approccio innovativo del “Cine pack look’’, immagini entusiasmanti che offriranno nuovi ed inediti punti di vista. Il supporto di replay Super Slow Motion e Ultra Motion permetterà ai tifosi davanti alla tv di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico. A ciò si aggiunge un drone, in grado di realizzare spettacolari riprese aeree.

OFFSIDE SEMI-AUTOMATICO E TV COLLEGATE − Come già raccontato, sarà anche la prima volta del SAOT, ovvero il cosiddetto “Fuorigioco Semiautomatico”, già testata offline presso l’IBC di Lissone. La EA SPORTS Supercup sarà trasmessa in oltre 165 territori da più di 35 broadcaster esteri tra Europa, America, Medio Oriente, Nordafrica, Africa Sub-Sahariana, Asia e Ocenia.