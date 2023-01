Accomando: «Correa-Depay, nulla di vero. Non previsto scambio: i motivi»

Orazio Accomando ha parlato dell’indiscrezione riguardante il possibile scambio Joaquin Correa-Memphis Depay tra Inter e Barcellona (vedi articolo).

SCAMBIO – Queste le parole su Twitter da parte di Orazio Accomando, giornalista di DAZN, sull’indiscrezione riguardante il possibile scambio Joaquin Correa–Memphis Depay tra Inter e Barcellona. “Correa-Depay nulla di vero. Il Barcellona vorrebbe liberarsi di MD, ma non è previsto uno scambio con l’Inter. Depay è in scadenza e guadagna circa 7.5. Correa scade 2025 e guadagna la metà. OGGI mancano condizioni logiche per l’affare“.

Fonte: Twitter Orazio Accomando