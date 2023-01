VIDEO – Skriniar in scadenza: l’Inter offre il massimo e vuole una risposta

Milan Skriniar tiene l’Inter in stand-by da troppo tempo ormai. Al difensore slovacco, in scadenza di contratto a fine stagione, è stato proposto il rinnovo ma la risposta non è ancora arrivata. Di seguito l’aggiornamento sul futuro di Skriniar a cura dei colleghi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).