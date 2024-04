Milan-Inter, oggi rientro alla Pinetina. Ecco la settimana di Inzaghi – CdS

L’Inter è pronta a preparare la settimana del derby contro il Milan. I nerazzurri sfideranno il Milan nella stracittadina di lunedì sera, con il ventesimo scudetto che dista solo una curva, scrive il Corriere dello Sport.

STUDIO – In vista del derby di lunedì sera, in casa Inter si riparte dalla seduta pomeridiana di oggi. Ad Appiano Gentile si entrerà nel vivo per prepararsi al meglio in attesa della stracittadina contro il Milan che potrebbe consegnare all’Inter il ventesimo scudetto della sua storia. Nel derby di Milano è ammessa solo la vittoria: in quel caso l’Inter andrebbe a festeggiare il tricolore con cinque turni di anticipo. Il pareggio rimediato a San Siro contro il Cagliari – scrive il Corriere dello Sport – ha sicuramente alzato l’asticella della difficoltà per Simone Inzaghi e soci, ma servirà approcciarsi con fiducia. I nerazzurri saranno dunque obbligati al successo contro il Milan per poter festeggiare.

LAVORO – L’Inter, uscita da metà marzo dalla Champions League, potrà contare su un blocco di lavoro sostanzioso per preparare il match. Da oggi fino a domenica ci saranno ben cinque sedute di allenamento alla Pinetina. A queste si aggiunge poi la rifinitura del lunedì con Simone Inzaghi che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione prima della gara. Dall’altro lato invece c’è il Milan di Pioli che sarà impegnato giovedì sera nella trasferta di Roma in Europa League: i rossoneri rischiano dunque dispendio di energie fisiche e mentali.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia