Carboni, volontà ferrea dell’Inter. Il futuro dell’argentino – TS

Valentin Carboni è uno dei nomi che potrebbero essere interessanti per fare cassa in estate. L’Inter però non vuole privarsene, c’è un’idea dietro secondo Tuttosport.

TALENTO – Fiorentina e West Ham hanno mostrato interesse nella sessione di mercato di gennaio per Valentin Carboni, senza però ottenere una risposta positiva dall’Inter. Sono arrivate proposte tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno fatto muro perché credono nel talento cristallino dell’argentino ora in prestito al Monza. L’idea anche per l’estate è quello di tenerlo, blindarlo per un futuro da titolare. Eppure è di difficile collocazione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Quindi? Nel caso estremo Carboni potrebbe essere venduto con una clausola in favore dell’Inter. La volontà ferrea in questo momento rimane quella di dargli fiducia, visto anche il recente esordio con l’Argentina. In estate si vedrà…

fonte: Tuttosport – Federico Masini