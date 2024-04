Inter, il piano per salvare i big. Tre regali ad Inzaghi – TS

L’Inter ha in mente un piano per salvare i big ed evitare di vendere i giocatori più importanti nella volata verso lo Scudetto. Pronti tre regali a Simone Inzaghi, la notizia da Tuttosport.

RICHIESTE – Simone Inzaghi lo scorso anno aveva chiesto di non cedere nessuno, eppure la rosa è stata completamente rivoluzionata. Milan Skriniar a zero, André Onana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku non riacquistato non per responsabilità dell’Inter. Stavolta, in occasione del rinnovo fino al 2027 da programmare, l’allenatore vorrebbe che le sue richieste fossero esaudite. Tenere i giocatori per la prossima stagione potrebbe essere decisivo e fondamentale per gli obiettivi futuri e anche per un altro motivo: gli acquisti. I tre regali dalla dirigenza sono Albert Gudmundsson, Alessandro Buongiorno e Bento. Ovviamente, per prendere questi ultimi, c’è bisogno di investire tanto. Circa 100 milioni di euro, che però l’Inter non vuole prendere dai big.

POSSIBILITÀ – Il primo esubero per aprire a prestiti con obblighi di riscatto per i giocatori per cui c’è interesse è Denzel Dumfries. Le prestazioni hanno fatto abbassare il prezzo, anche la scadenza del contratto. L’olandese ora vale 30 milioni di euro, ma il campionato e l’Europeo potrebbero dargli uno slancio. Assieme all’esterno ci sono altri nomi che possono aiutare: Zinho Vanheusden in prestito allo Standard Liegi (riscatto a 7), Ionut Radu al Bournemouth (riscatto a 8), Joaquin Correa, Lucien Agoumé dal Siviglia (riscatto a 8). I giovani sul taccuino da cui trovare le risorse sono Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito e Mattia Zanotti.

fonte: Tuttosport – Federico Masini