Biasin esalta: «Bastoni? Stagione che verrà ricordata per una cosa!»

Biasin parlando del lavoro di Simone Inzaghi esalta in particolare Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, a detta sua, è cresciuto in un fondamentale.

TANTA ROBA − Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Tmw parla così di Inzaghi e dell’Inter: «C’è chi ha fatto la pernacchietta a Inzaghi per aver smarrito la possibilità di battere il record di punti in Serie A. Ci sta, ci mancherebbe. Dopodiché la questione numerica è importante come un ghiacciolo al Polo Nord. “E allora cos’è importante?”. Beh, per esempio provate a pensare alla stagione di tal Bastoni Alessandro, professione difensore. L’annata di cotanto giocatore verrà ricordata per quello che ha fatto dalla metà campo in su o per quello che ha fatto dalla metà campo in giù? Io credo la prima. Questa cosa non vale un record, per carità, ma dice tantissimo del lavoro di campo fatto dal tecnico nerazzurro».