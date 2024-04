Cuadrado, ultime settimane per convincere l’Inter. Sensazioni – TS

Juan Cuadrado ha giocato pochissimo all’Inter ed è stato un comprimario ai fini del probabile ormai successo finale. Il prolungamento del contratto è difficilissimo, il colombiano ci proverà per Tuttosport.

CONTRATTO – Juan Cuadrado ha il contratto in scadenza a giugno. Un solo anno per il colombiano che avrebbe dovuto ricoprire in rosa il ruolo di vice-Dumfries. In realtà non lo è mai stato, forse solo a inizio stagione. 9 presenze, di cui 7 in campionato e 2 in Champions League, per un totale di 262 minuti sono una miseria nel lunghissimo anno nerazzurro. Gli infortuni hanno limitato il contributo di Cuadrado, per questo l’Inter ha intenzione di andare oltre e non prolungargli il contratto. Ancora non ci sono stati incontri tra la dirigenza e l’agente, l’esterno sfrutterà questi ultimi due mesi per instillare almeno il dubbio, il tarlo, nella società. Tornerà a pieno regime contro il Milan, chissà se avrà qualche minuto nel finale in caso di risultato incerto.

fonte: Tuttosport – Simone Togna