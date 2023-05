Milan-Inter, la formazione di Inzaghi: Mkhitaryan parte fuori! – TS

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Simone Inzaghi sembra intenzionato a far partire dalla panchina Henrikh Mkhitaryan in Milan-Inter di questa sera

DALLA PANCHINA – TuttoSport, nelle consuete probabili formazioni, ipotizza come Simone Inzaghi possa schierare sulla mediana Brozovic, Barella e Calhanoglu nel ruolo di mezz’ala. Il croato e il turco, dall’essere in ballottaggio per un posto in cabina di regia, sarebbero in procinto di essere compagni di reparto in Milan-Inter di questa sera. A farne le spese sarà dunque Mkhitaryan, pronto comunque a subentrare dalla panchina.

Milan-Inter, la probabile di Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi

Fonte: Corriere dello Sport