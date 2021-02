Milan-Inter, il ritorno di Vidal mette a rischio Eriksen? Le idee di Conte

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Vidal ci sarà per Milan-Inter. Il cileno oggi si è allenato in gruppo (vedi articolo), tornando dunque a disposizione di Conte. Il tecnico nerazzurro, però, sembra aver già fatto le sue scelte per l’importantissimo derby di domenica pomeriggio

RITORNO – Arturo Vidal ce l’ha fatta. Il cileno, che fino a ieri risultava in dubbio per Milan-Inter di domenica pomeriggio, oggi ha fatto il suo ritorno in gruppo, tornando dunque a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, da quanto trapela, sembra però sempre più orientato a confermare lo stesso undici che la scorsa domenica ha battuto la Lazio, portando l’Inter in vetta alla classifica. Il ritorno di Vidal, al momento, non dovrebbe cambiare le carte in tavola né mettere in discussione la presenza dal 1′ di Christian Eriksen.

PROBABILE – L’Inter quindi dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2 composto da Handanovic in porta; difesa con i soliti Skriniar, de Vrij, Bastoni; sugli esterni Hakimi da una parte e Perisic dall’altra e in mezzo il terzetto Barella, Brozovic, Eriksen; in attacco gli insostituibili Lautaro Martinez e Lukaku.