Milan-Inter, Conte recupera Vidal! Il cileno si è allenato in gruppo – Sky

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

UNO IN PIÙ – Milan-Inter si avvicina e Antonio Conte ritrova finalmente Arturo Vidal. Il cileno, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà disponibile per il derby di domenica pomeriggio: «Vidal oggi si è allenato in gruppo», annuncia Mario Giunta su “Sky Sport 24”.