Milan-Inter, attesi 57mila spettatori a San Siro. 150 paesi collegati – CdS

Milan-Inter si giocherà in una cornice di pubblico di ben 57mila spettatori. Saranno 150 i Paesi collegati da tutto il mondo per assistere alla stracittadina

IL DATO – Milan-Inter si giocherà di fronte ad un Meazza gremito. Per il Derby, in programma questa sera, sono attesi 57 mila spettatori, il massimo disponibile vista la capienza consentita al 75 % per gli impianti. Saranno oltre 150 i paesi collegati da tutto il mondo per assistere alla stracittadina milanese, a dimostrazione dell’attrazione globale generata dalle due squadre di Milano. Per la partita sono previste due coreografie da parte delle rispettive tifoserie organizzate oltre alla presenza sugli spalti di numerosi tifosi vip.

Fonte: Corriere dello Sport