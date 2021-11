Serena: «Inter cambiata senza Conte. Dzeko? Regista offensivo»

Aldo Serena, ex di Inter e Milan, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Tuttosport, ha parlato dell’impatto di Ibrahimovic ed Edin Dzeko

IMPATTO – Serena analizza l’impatto di Dzeko ed Ibrahimovic nelle rispettive squadre: «Sono giocatori che, nonostante un’età ragguardevole, riescono ancora a fare la differenza. Grandi professionisti, sportivi di livello con motivazioni sopra la media. L’Inter è cambiata e doveva cambiare perdendo Conte, ma soprattutto Lukaku ed Hakimi. Prima era compatta dietro e ripartiva con la velocità di quei due, ora deve accompagnare l’azione, sbilanciarsi, ma in questo modo può sfruttare a dovere la qualità tecnica di un regista offensivo come Dzeko. Il bosniaco detta i tempi, è altruista, non vive solo per il gol. Dzeko aiuta i compagni a segnare, ma l’Inter ha aiutato il bosniaco a ritrovare la rete con continuità».

Fonte: Federico Masini – Tuttosport