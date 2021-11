Milan-Inter, Pioli si affida ad Ibrahimovic in attacco: la probabile – CdS

Milan-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Pioli, in vista del match di San Siro, si affida a Zlatan Ibrahimovic in avanti. Le ultime dall’edizione odierna del Corriere dello Sport

LE SCELTE – Milan-Inter si avvicina. In vista del derby, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri si affiderà a Zlatan Ibrahimovic in attacco, preferito al francese Giroud. A centrocampo Tonali in vantaggio su Bennacer per una maglia da titolare al fianco di Kessiè. Sulla trequarti agiranno Saelemaekers e Leao con Krunic sulla trequarti, pronto ad infastidire Brozovic in fase di prima costruzione. Brahim Diaz, non al meglio, partirà dalla panchina, assieme al recuperato Rebic.

Fonte – Corriere dello Sport