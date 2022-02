Milan, in vista dell’Inter due ballottaggi. Novità sulla trequarti per Pioli

È già vigilia di Milan-Inter, l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno per la terza volta in stagione i cugini rossoneri. Le ultime sulle possibili scelte di Pioli

ULTIME − Il primo round del Derby di Coppa Italia si disputerà domani sera. Milan-Inter dovrà essere la gara del riscatto per la squadra di Simone Inzaghi reduce da soli due punti nelle ultime quattro uscite di campionato. Se Inzaghi ha pochi dubbi di formazione (vedi articolo), Stefano Pioli invece dovrà risolvere ancora due ballottaggi. In primis, quello tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi a destra: favorito il primo. Il secondo, in avanti tra Messias e Alexis Saelemaekers. Anche in questo caso, il brasiliano, risulta secondo Sky Sport, leggermente avanti. Novità sulla trequarti, dovrebbe partire dalla panchina Brahim Diaz con Rade Krunic a prenderne il posto. Franck Kessié invece si sposterà sulla linea mediana insieme a Bennacer.