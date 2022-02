Inzaghi: «Milan-Inter sarà una battaglia, aspetto mentale farà differenza»

Simone Inzaghi, su Sport Mediaset, ha rilasciato un’intervista alla vigilia di Milan-Inter di Coppa Italia. L’allenatore nerazzurro presenta il match di domani sera allo stadio Giuseppe Meazza

STEP BY STEP − Le parole di Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter: «Sarà una battaglia, ognuno cercherà di prevalere sull’altro ma anche una gara dove l’aspetto mentale farà la differenza. Bellissima vetrina per Milano ma il nostro focus dovrà essere sul campo e sulla prestazione. Normale che facendo un gol in trasferta sarebbe molto importante per noi. Ma bisogna giocare partita per partita cercando di recuperare le energie fisiche e mentali senza pensare a cosa succederà dopo».