Serie A, le partite in diretta TV Sky Sport 29ª-30ª giornata. Inter DAZN

La Lega Serie A, assieme al calendario con le date (vedi articolo), ha fornito anche la programmazione di ventinovesima e trentesima giornata. Nelle scelte di Sky Sport per la diretta TV non figura l’Inter, che andrà quindi in streaming solo su DAZN.

SERIE A – 29ª GIORNATA

Salernitana-Sassuolo sabato 12 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Spezia-Cagliari sabato 12 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Juventus sabato 12 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Milan-Empoli sabato 12 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Fiorentina-Bologna domenica 13 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Verona-Napoli domenica 13 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Genoa domenica 13 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Udinese-Roma domenica 13 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Torino-Inter domenica 13 marzo ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Lazio-Venezia lunedì 14 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

SERIE A – 30ª GIORNATA

Sassuolo-Spezia venerdì 18 marzo ore 18.45 – diretta streaming DAZN

Genoa-Torino venerdì 18 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Napoli-Udinese sabato 19 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Fiorentina sabato 19 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Milan sabato 19 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Venezia-Sampdoria domenica 20 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Empoli-Verona domenica 20 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Juventus-Salernitana domenica 20 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Roma-Lazio domenica 20 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Bologna-Atalanta domenica 20 marzo ore 20.45 – diretta streaming DAZN