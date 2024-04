Milan nei guai in difesa prima dell’Inter! Pioli ne perde un altro dopo Thiaw

Piove sul bagnato per Stefano Pioli dopo il pareggio 3-3 del Milan in casa del Sassuolo. Prima della sfida contro l’Inter in programma la prossima settimana, il tecnico rossonero rischia di perdere un altro centrale per infortunio.

ALTRO DUBBIO – L’Inter, che tra poco più di un’ora scenderà in campo a San Siro per sfidare il Cagliari, la prossima settimana sfiderà il Milan per il primo match-point scudetto. La squadra allenata da Stefano Pioli oggi ha pareggiato 3-3 in casa del Sassuolo, perdendo ulteriori punti nella corsa scudetto, ma anche uomini a disposizione. In vista del derby in programma lunedì 22 aprile, Stefano Pioli non solo dovrà fare a meno di Malick Thiaw squalificato perché ammonito (era diffidato) e vittima di crampi a fine partita, ma potrebbe fare a meno anche di Simon Kjaer. Il difensore danese è uscito malconcio dalla sfida contro i neroverdi e secondo quanto riportato da Sky Sport dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Le sue condizioni saranno dunque valutate nei prossimi giorni, prima della sfida di ritorno di Europa League contro la Roma.