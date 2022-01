Massa arbitro di Atalanta-Inter: un anno fa l’ultimo dei precedenti

Massa sarà l’arbitro di Atalanta-Inter, partita della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Gewiss Stadium.

I PRECEDENTI – Atalanta-Inter sarà la ventitreesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. Sull’esordio meglio soprassedere: il 23 settembre 2012 il Siena fu capace di vincere per 0-2 al Meazza, con i gol nella ripresa di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Il bilancio generale però è molto differente: quindici le vittorie, tre i pareggi e quattro le sconfitte. Nonostante di recente non sia apparso spesso.

DI RITORNO – Nella passata stagione Massa aveva diretto l’Inter tre volte in altrettanti mesi. Poi è “sparito”, senza ovviamente che ci sia nulla di particolare né direzioni di gara discutibili. L’ultima è l’1-2 ai tempi supplementari contro la Fiorentina del 13 gennaio 2021, in Serie A invece l’1-0 al Napoli del 16 dicembre 2020. Domenica scorsa Massa è stato criticato per la sua direzione di gara di Roma-Juventus, con un rigore negato nel primo tempo ai giallorossi per fallo di mano di Matthijs de Ligt (poi punito nella ripresa per un altro tocco col braccio).