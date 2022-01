Atalanta-Inter, rebus attacco: Dzeko o Sanchez? La probabile formazione – CdS

Atalanta-Inter, la variabile stanchezza terrà banco fino all’ultimo momento. Ieri, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, alcuni dei nerazzurri più affaticati non hanno partecipato alla partitella finale. Il dubbio più grande resta in attacco: chi tra Dzeko e Sanchez?

REBUS – Atalanta-Inter, qualche cambio nell’undici di Simone Inzaghi potrebbe esserci, ma senza esagerare. Il dubbio più grande, per esempio, riguarda l’attacco. Come confermato da Inzaghi, quello più in forma è Sanchez, che dovrebbe avere la meglio su Dzeko (meno brillante al momento), ma la sua fisicità, però, potrebbe risultare utile contro la difesa bergamasca. In difesa tutto confermato, anche se il dubbio de Vrij al centro resta. A centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu saranno schierati regolarmente, con Darmian sulla fascia destra al posto di Dumfries, e Perisic sulla fascia opposta.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport