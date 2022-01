Muriel piace all’Inter ma a gennaio non partirà: l’Atalanta ha bisogno di lui – CdS

L’infortunio di Zapata ha favorito in qualche modo il rilancio di Muriel all’Atalanta. Il calciatore piace all’Inter che ha già sondato il terreno, ma secondo il Corriere dello Sport non partirà a gennaio.

RESTA E RILANCIA – Muriel chiedeva più spazio e dopo un periodo di malumori adesso ha ritrovato continuità riuscendo a rilanciarsi, approfittando dell’assenza del connazionale Zapata. L’attaccante piace a Simone Inzaghi, l’Inter ha già sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, ma la richiesta elevata intorno ai 30 milioni ha scoraggiato i nerazzurri e le altre pretendenti. Al momento non sono state recapitate offerte e, vista la situazione in attacco, il calciatore non sarà ceduto a gennaio. L’Atalanta ha bisogno di Muriel soprattutto in una sfida importante contro i primi della classe.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli