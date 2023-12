Maresca si perde due gialli, Gila rischia! Moviola Lazio-Inter − CdS

Lazio-Inter, arbitrata da Fabio Maresca, è terminata 2-0 per i nerazzurri. Nessun episodio particolare in area di rigore, anche se rischia Gila. Poi perse due ammonizioni.

MOVIOLA − Tutto sommato, prestazione sufficiente di Maresca in Lazio-Inter. Non ci sono episodi da Var nelle due aree. La direzione arbitrale si perde però due ammonizioni: la prima per Mario Gila su Bisseck e la seconda di Darmian su Zaccagni. In entrambi i casi il cartellino giallo era d’obbligo. A proposito di Gila, il difensore spagnolo rischia il calcio di rigore toccandola in maniera scomposta col braccio in area di rigore. Petto-braccio molto discutibile. Non c’è niente invece su Acerbi, che va di ascella, e su Calhanoglu, che colpisce il cross di Felipe Anderson con l’addome. Nel finale, rosso diretto a Lazzari che manda a quel paese Maresca da due metri. Il voto per l’arbitro è 6, così come il Var di Paolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna