Marelli: «Dionisi arbitra Inter-Udinese, una conferma! Il suo livello attuale…»

Luca Marelli in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha analizzato le designazioni arbitrali della ventitreesima giornata di Serie A. L’ex arbitro italiano si è soffermato in particolare su Federico Dionisi, a cui è stata affidata Inter-Udinese (vedi QUI).

LE DESIGNAZIONI – Luca Marelli commenta così la designazione arbitrale della sfida in programma sabato sera: «Inter-Udinese affidata a Federico Dionisi, ottima gara per lui che si conferma in Serie A. Con lui Carbone e Giallatini che non usciranno con Orsano, ma ci saranno in Champions League. Niente di particolare, partita di seconda fascia che è il livello attuale di Dionisi».

Fonte: Canale YouTube [Luca Marelli]