Barella con la Sampdoria perde testa e rendimento: simbolo dell’Inter

La prestrazione di Barella in Sampdoria-Inter è stata condizionata da un atteggiamento mentale sbagliato. Un po’ come successo a tutta la squadra.

LUCI E OMBRE – Barella è un giocatore di talento. Un ragazzo del 1997 con ancora margini di crescita, ma che ha già dimostrato di poter essere un titolare in squadre vincenti. Come pezzo chiave a livello tattico. Un elemento con tecnica, personalità, corsa. Che però ogni tanto gira a vuoto. Sampdoria-Inter è stata esemplificativa.

PROBLEMA DI TESTA – Il litigio del sardo con Lukaku è stato uno dei momenti più commentati dell’ultima partita. E nasce proprio da un Barella uscito dai binari. Il centrocampista fin dai primi minuti è sembrato molto nervoso. Tanto da lamentarsi continuamente di tutto coi compagni. Peggiorando nell’atteggiamento azione dopo azione. Sempre più dentro al suo personale tunnel. Che significa anche giocate approssimative, palloni persi, tocchi superflui, corse in copertura mancate. Una situazione mentale da cui non è riuscito a riprendersi. La testa che condiziona il rendimento in campo. Un po’ come per tutta l’Inter.

COME LA SQUADRA – Barella con la sua prestazione in Sampdoria-Inter è diventato un simbolo di tutta la squadra. Purtroppo in chiave negativa. In una partita sulla carta semplice, senza gli stimoli dei big match, il centrocampista non è riuscito a dare il rendimento che serviva. Perdendosi in un atteggiamento mentale sbagliato, improduttivo. Uno dei leader della squadra non solo non è riuscito a dare un esempio positivo, ma è diventato un problema. Una rappresentazione di quello che succede a tutta la squadra appena la tensione mentale cala.