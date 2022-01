Marchetti arbitro di Inter-Venezia: l’unico precedente valse la vetta

Marchetti sarà l’arbitro di Inter-Venezia, partita della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Venezia sarà la seconda partita per Matteo Marchetti come arbitro dei nerazzurri. L’unica è recente, risale allo scorso 12 dicembre. Nella circostanza 4-0 senza storia al Cagliari, con una direzione di gara priva di errori. Anche un rigore, per netto fallo di Alessio Cragno su Denzel Dumfries, parato però dal portiere ospite a Lautaro Martinez. Il poker era valso la vetta della classifica in solitaria, complice il pari del Milan a Udine il giorno prima.