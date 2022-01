Correa fuori un mese, l’Inter non ha dubbi: Sensi resta a Milano – CdS

Correa indisponibile per circa un mese, gli accertamenti nella giornata di ieri hanno evidenziato una distrazione alla coscia sinistra. Riflessioni in casa Inter e, secondo il Corriere dello Sport, l’orientamento non è cambiato: Sensi verso la permanenza.

RIFLESSIONI – Correa, gli accertamenti hanno confermato le previsioni: distrazione ai flessori della coscia sinistra, dovrà restare a guardare per almeno quattro settimane, mentre tra due ci sarà una verifica delle sue condizioni. Tradotto: oltre Venezia, l’attaccante argentino salterà le sfide contro Milan, Napoli, Roma (Coppa Italia), e probabilmente anche la sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. Questo è anche il motivo per cui il prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria è stato bloccato. Nelle ore successive all’infortunio di Correa, si sono susseguite riflessioni in casa nerazzurra e l’orientamento non è cambiato: Sensi resta perché all’occorrenza può giocare anche in una posizione più avanzata, così come già fatto alla prima giornata contro il Genoa. D’altra parte, però, la volontà del giocatore è quella di andare a giocare alla Sampdoria per ritrovare una certa continuità. La prossima settimana l’Inter farà nuove riflessioni, considerando anche la squalifica di Barella. Se dovesse essere confermata di due turni, l’Inter si ritroverebbe con soli quattro centrocampisti a disposizioni, ecco perché deve essere confermata la permanenza di Sensi oppure dovrà essere individuato un sostituto.

Fonte: Corriere dello Sport