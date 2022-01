Inter-Venezia, la probabile formazione. Lautaro Martinez con Dzeko – CdS

L’Inter alle 18 è pronta a sfidare il Venezia nell’ultima gara di questo gennaio prima della sosta per le nazionali. Dopo i 120 minuti in Coppa Italia Simone Inzaghi è pronto a rimandare in campo la migliore Inter possibile con Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko.

ULTIME – Il punto interrogativo intorno a Inter-Venezia, sul fatto che il match si possa disputare, resterà fino alla fine. Intanto però, come routine, escono le probabili scelte dei due allenatori. In casa Inter ci dovrebbero essere poche sorprese. Dopo il turnover massiccio effettuato in Coppa Italia contro l’Empoli e anche dopo il ko di Correa, secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri scenderanno in campo con la formazione “tipo”. Torna Handanovic tra i pali mentre la linea a tre davanti a lui sarà composta da Skriniar-de Vrij-Bastoni. A centrocampo spazio a Barella-Brozovic-Calhanoglu con un occhio al croato perché diffidato e a rischio per il derby contro il Milan in caso di giallo. Sulle corsie fiducia a Dumfries e Perisic mentre davanti torna il tandem d’attacco titolare, almeno nella testa di Inzaghi, Lautaro Martinez-Dzeko. Sanchez, nonostante il gol contro l’Empoli e un periodo di forma ottimo, comincerà con tutta probabilità dalla panchina per spaccare la partita poi nella ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport