Lukaku scalda i motori per Inter-Juventus! Voglia di riscatto – CdS

Romelu Lukaku si candida per una maglia da titolare in Inter-Juventus. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il belga ha voglia di riscatto e vuole sfruttare l’occasione

RISCATTO – Romelu Lukaku scalda i motori verso Inter-Juventus. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il belga dovrebbe partire titolare nella sfida contro i bianconeri in programma domenica sera. Il belga, scrive il quotidiano, ha voglia di affrontare un big-match da protagonista e considera la sfida contro la Juventus l’occasione ideale per dimostrare all’Inter, ed a se stesso, che può ancora essere decisivo in Italia come nell’anno dell’ultimo scudetto nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno