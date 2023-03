Inzaghi si toglie un macigno dal cuore dopo l’impresa del Do Dragao – TS

Dopo l’impresa del Do Dragao, Simone Inzaghi ha deciso di togliersi un grosso peso, ovvero le critiche mosse dalla società per l’andamento zoppicante in campionato

MACIGNO – Simone Inzaghi è entrato nella storia dell’Inter per aver riportato i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha ribadito, nella conferenza stampa post-match, che l’Inter è ancora seconda in campionato. Messaggio forte, destinato probabilmente alla dirigenza nerazzurra, che non si è mai risparmiata dal criticare il tecnico nerazzurro per l’andamento zoppicante in campionato. Le critiche mosse pubblicamente da Beppe Marotta dopo la sconfitta di Bologna possono essere un punto di non ritorno. L’amministratore delegato aveva sottolineato come il campionato e lo Scudetto debbano essere stella polare per l’Inter, non Coppe Italia e Supercoppe. Dopo è arrivata la sconfitta con lo Spezia (ottava in campionato: oggettivamente troppe), in cui nessuno in società ha mascherato il disappunto per quanto accaduto sul dischetto tra Lautaro e Lukaku, con tanto di imposizione di un rigorista designato. A corredo, sono stati ricordati (pure qui anche pubblicamente) all’allenatore i tanti punti persi con le medio piccole che hanno reso extralarge il distacco dal Napoli, battuto nello scontro diretto a San Siro.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino