Controlli per Bastoni dopo Porto-Inter: il 95 a rischio per la Juventus – TS

Dopo l’impresa del Do Dragao, l’Inter si prepara al ritorno in campo in campionato contro la Juventus. Alessandro Bastoni potrebbe essere indisponibile

ESAMI – L‘Inter torna subito a lavoro per concentrarsi sulla sfida di domenica contro la Juventus. Oltre a Gosens, potrebbe essere indisponibile anche Alessandro Bastoni. Oggi il difensore nerazzurro svolgerà degli esami atti a valutare l’entità dell’infortunio al flessore sinistro patito a Porto.

Fonte: TuttoSport- Stefano Pasquino