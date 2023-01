Lukaku, minuti in Cremonese-Inter: attacco scelto. Correa, ora dipende da lui – Sky

Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, commenta la situazione del reparto offensivo dell’Inter, in particolare sulla situazione di Lukaku e Correa. Nessuno dei due dovrebbe giocare Cremonese-Inter domani alle 18.



MINUTI PER LUKAKU – Ecco le parole di Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport 24, riguardo alle situazioni di Romelu Lukaku e Joaquin Correa: «Lukaku migliora sempre di più e sta mettendo minuti nelle gambe, ma è difficile parta dall’inizio in Cremonese-Inter. A Cremona dovrebbero giocare Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Ma scenderà in campo nel secondo tempo per raggiungere la forma migliore in vista dell’Atalanta e del derby. Per quanto riguarda Correa, adesso è un problema personale. Ora dipende da lui, deve cercare di sfruttare il suo talento. Stanno diventando troppe le partite in cui El Tucu ha giocato molto al di sotto delle sue potenzialità».