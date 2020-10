Lukaku, le condizioni del belga in vista di Inter-Parma: le ultime

Romelu Lukaku Inter-Borussia Monchengladbach

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma (qui il Live), ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku, fermatosi ieri per un affaticamento muscolare. Ecco le sue parole

CONDIZIONI – Le parole di Antonio Conte su Romelu Lukaku: «Lukaku? Ha avuto questo problemino muscolare durante la partita contro lo Shakhtar Donetsk, precisamente quando ha calciato la posizione. Ha questo affaticamento, è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Sapete benissimo che è un giocatore importante per noi. E la sua assenza arriva in un momento in cui manca anche Sanchez. Stiamo monitorando la situazione per il meglio dell’Inter. Dispiace, sicuramente».