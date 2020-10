Sanchez a disposizione per Inter-Parma? Le parole di Conte

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Inter

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma, ha parlato delle condizioni di Lukaku (qui le ultime). Il tecnico nerazzurro, inoltre, si è espresso anche sul possibile recupero di Alexis Sanchez

RECUPERO – Antonio Conte si è espresso sulle condizioni di Alexis Sanchez in vista di Inter-Parma: «Anche Sanchez ancora non è pronto. Sinceramente bisogna aspettare che poi i dottori diano l’OK e che il giocatore dia l’OK: a volte la troppa smania di voler giocare fa commettere anche al giocatore eventualmente delle decisioni sbagliate. Bisogna avere pazienza, cercare anche di fare esperienza su cose che accadono, soprattutto per i calciatori. Come ho detto prima i calciatori si devono assumere grande responsabilità: voglio che aumentino la responsabilità delle scelte e delle decisioni, e che siano consapevoli di tutte le situazioni. A volte forzarle può portare a situazioni negative per il calciatore e per la squadra. Questo serve per maturare e fare esperienza, soprattutto per i calciatori».