Lugano-Inter, tanta curiosità per la nuova stagione: tutto esaurito allo Stadio Cornaredo!

Lugano-Inter, tutto (quasi) pronto per la sfida in programma allo Stadio Cornaredo, in Svizzera. C’è tanta curiosità per la nuova stagione.

PRIMA AMICHEVOLE – Inter in campo alle 18:30 per la prima uscita stagionale, quella classica contro il Lugano, c’è tanta curiosità per il ritorno di Romelu Lukaku in coppia con Lautaro Martinez, ma anche per Henrikh Mkhitaryan, Raoul Bellanova e Kristjan Asllani che ha già fatto vedere il suo talento. I nazionali arriveranno solamente nella giornata domani ad Appiano Gentile quando inizierà di fatto il vero ritiro. I nerazzurri scenderanno in campo con la nuova maglia (e il nuovo sponsor) in uno Stadio “Cornaredo” con il tutto esaurito. C’è grande entusiasmo tra i tifosi nerazzurri che occuperanno tutti i quattromila posti dell’impianto.