Inter, due assenti sicuri contro il Lugano. Inzaghi recupera Mkhitaryan – Sky

L’Inter è pronta a scendere in campo oggi alle 18:30 contro il Lugano allo Stadio Cornaredo e arrivano già le prime anticipazioni riguardo la formazioni, con due assenti sicuri.

DUE ASSENTI – In Lugano-Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarà presente Roberto Gagliardini per precauzione visto ancora qualche problema fisico ma di poco conto, già a Ferrara dovrebbe esserci. L’altro assente è Andrea Pinamonti, al centro di diverse voci di mercato, ma il vero problema riguarda un fastidio al flessore della coscia destra e quindi meglio non rischiarlo. Recuperato pienamente Henrikh Mkhitaryan mentre c’è grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku in coppia con Lautaro Martinez.