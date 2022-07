Frabotta avvisa l’Inter: «Serie A difficile ma Lecce pronto a dare battaglia»

Gianluca Frabotta, laterale del Lecce, ha parlato ai microfoni ufficiali del club direttamente dal ritiro in Folgaria. Il Lecce sarà il primo avversario dell’Inter in campionato

LANCIA LA SFIDA − Frabotta non ha dubbi sulla difficoltà del prossimo campionato ma è apparso anche determinato. Inter avvisata. Queste le sue parole: «Il Lecce deve aspettarsi una Serie A difficile, siamo pronti. Ogni partita sarà una battaglia, bisogna affrontarla il meglio possibile per cercare di rimanere in questa serie. Stiamo lavorando bene, abbiamo tanta voglia di migliorare sempre. Per me è un anno importantissimo, ho tanta voglia. Devo lavorare forte per ottenere importanti risultati».