L’Inter vola a San Siro con Dumfries e Dimarco, attacco super! Le pagelle – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi aumenta le marce ed evidenzia tutte le sue infinite potenzialità. I nerazzurri mettono le ali con Dumfries e Dimarco. Molto bene gli attaccanti, anche quelli entrati a partita in corso. Di seguito le pagelle della partita secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Più che sufficiente la prestazione di tutta la difesa, che ha poco da sbrigare tranne Alessandro Bastoni (voto 6,5), che disegna una traiettoria perfetta per la testa di Lukaku, la traversa si oppone. La vera differenza la fanno gli esterni, con Dumfries solito incursore sulla fascia destra, diventa una furia ogni minuto che passa: voto 7 così come il suo collega dalla parte opposta. Dimarco attacca in continuazione mettendo in mezzo tanti palloni. Più che sufficiente la prestazione di tutto il centrocampo, in particolare Hakan Calhanoglu che realizza la rete del 2-0, ma anche Barella che innesca l’azione per l’assist di Lukaku a Lautaro Martinez. Voto 7 e 7,5 rispettivamente per i due attaccanti nerazzurri: il primo torna a San Siro dopo 454 giorni e disegna di testa un assist meraviglioso per il compagno di squadra. L’argentino, invece, impegna diverse volte Dragowski, anche se poi però ne sbaglia uno che sembra fatto. Molto bene anche Edin Dzeko e Joaquin Correa entrati a partita in corso (6,5 per entrambi), tutto loro il gol del 3-0.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti