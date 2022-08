Inzaghi, mai avuto dubbi su Acerbi. Tifosi dell’Inter sì! La protesta – CdS

L’Inter presto potrebbe chiudere l’operazione Francesco Acerbi, mettendo così a disposizione di Simone Inzaghi il tanto richiesto vice Stefan de Vrij. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, però, i tifosi nerazzurri non sono particolarmente entusiasti della scelta.

LA PROTESTA – Buona parte del tifo nerazzurro non sarebbe particolarmente entusiasta di Francesco Acerbi, tanto che su Twitter è comparso l’hashatg “#AcerbiNonLoVogliamo”. In molti ricordano ancora l’errore in occasione del gol di Tonali all’Olimpico la scorsa stagione, che regalò la vittoria al Milan a tempo scaduto e il ghigno che comparve sul volto del difensore. A ogni modo, la sensazione è che sia soltanto una questione di tempo. A meno di ulteriori accelerazioni, il giorno giusto per la svolta potrebbe essere venerdì prossimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno