Lecce subito in campo con vista Inter: oggi primo allenamento!

Il Lecce neopromosso sarà il primo avversario dell’Inter in Serie A, nel weekend del 13 e 14 agosto (vedi calendario). La squadra di Baroni non attende e, pur essendo l’ultimo weekend di giugno, è già in campo: oggi primo allenamento.

SUBITO AL LAVORO PER L’INTER – “La squadra si è ritrovata questa mattina al Deghi Center di San Pietro in Lama, per il primo giorno del pre ritiro. I giallorossi proseguiranno il lavoro in sede fino al 30 giugno, prima del trasferimento a Folgaria. L’attaccante Assan Ceesay, sotto contratto con lo Zurigo fino al 30/06, grazie a un permesso si potrà allenare con i nuovi compagni dal 28 giugno, giorno in cui si aggregheranno anche Thorir Helgason e Morten Hjulmand. Domani mattina altro appuntamento a San Pietro in Lama”.

Fonte: uslecce.it