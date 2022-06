Pinamonti, distanza Atalanta-Inter. Fiorentina in calo per un motivo – SI

Pinamonti è uno dei giocatori in uscita dall’Inter e, come raccontato in questi giorni, c’è l’Atalanta su di lui (vedi articolo). Sportitalia segnala però dei problemi, così come un calo delle possibilità della Fiorentina.

ANCORA DISTANZE – Niente accordo fra Atalanta e Inter per Andrea Pinamonti, almeno per il momento. L’attaccante classe ‘99 è tornato dal prestito all’Empoli, ma è da escludere che resti in nerazzurro. Come riporta Sportitalia da Bergamo è arrivata un’offerta da dieci milioni più bonus, ma non è ancora abbastanza. La richiesta dell’Inter per Pinamonti è di venti milioni di euro, quindi la distanza c’è ed è evidente. La trattativa, però, non è certo naufragata e si continuerà a parlare. Si è detto anche di Fiorentina e Torino come opzioni per Pinamonti, ma i viola sono in calo: per loro c’è come favorito Luka Jovic.