Dzeko, quale futuro? Se non resta all’Inter occhio a un’opzione a sorpresa – SI

Uno fra Correa e Dzeko dovrà lasciare l’Inter nel caso in cui arrivi Dybala. Secondo Sportitalia il bosniaco ha possibilità di restare, ma occhio perché spunta una pista a sorpresa.

SECONDA OPZIONE – Per Edin Dzeko ci sarà da capire, in queste settimane, se la prossima stagione sarà all’Inter o da un’altra parte. Simone Inzaghi avrà un reparto con cinque attaccanti, ormai sicuramente col ritorno di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il bosniaco ha un ingaggio da cinque milioni di euro, ben più pesante di Joaquin Correa, vista l’età potrebbe andare via gratis. Secondo Sportitalia c’è un’opzione particolare: potrebbe toranre alla Roma, che cerca un vice di Tammy Abraham. Sarebbe clamoroso, visto come Dzeko è andato via un anno fa. Come altre ipotesi, meno fattibili, citate la Juventus e il Valencia. Il club spagnolo, allenato da Gennaro Gattuso, più che Dzeko però sta trattando Matteo Politano del Napoli.