Lecce-Inter, Prontera l’arbitro per la 1ª giornata di Serie A: le designazioni

Lecce-Inter si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Via del Mare: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata di Serie A 2022-2023: ci sarà Prontera della sezione di Bologna.



ARBITRO LECCE-INTER (sabato 13 agosto ore 20.45)

Arbitro: Alessandro Prontera

Assistenti arbitrali: Luca Mondin – Luigi Rossi

Quarto ufficiale: Matteo Marcenaro

Arbitro VAR: Luca Banti

Assistente VAR: Giacomo Paganessi

Di seguito, oltre all’arbitro di Lecce-Inter, le designazioni per tutte le altre partite della prima giornata di Serie A 2022-2023.

MILAN-UDINESE sabato 13 agosto ore 18.30

MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRESMES

SAMPDORIA-ATALANTA sabato 13 agosto ore 18.30

DIONISI

COSTANZO – PASSERI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI

MONZA-TORINO sabato 13 agosto ore 20.45

MARIANI

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI

FIORENTINA-CREMONESE domenica 14 agosto ore 18.30

SACCHI

MARGANI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

LAZIO-BOLOGNA domenica 14 agosto ore 18.30

MASSIMI

DE MEO – SCARPA

IV: PEZZUTO

VAR: GHERSINI

AVAR: LO CICERO

SPEZIA-EMPOLI domenica 14 agosto ore 20.45

CHIFFI

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI

SALERNITANA-ROMA domenica 14 agosto ore 20.45

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

VERONA-NAPOLI lunedì 15 agosto ore 18.30

FABBRI

LOMBARDO – LOMBARDI

IV: MERAVIGLIA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

JUVENTUS-SASSUOLO lunedì 15 agosto ore 20.45

RAPUANO

DI VUOLO – DI GIOIA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO