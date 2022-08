Pinamonti e Casadei in uscita dopo Sanchez: le ultime sui piani dell’Inter – Sky

Pinamonti e Casadei sembrano a un passo dal salutare Milano. Dopo il cileno Sanchez, il mercato in uscita dell’Inter continua. E coinvolge i due prodotti del vivaio nerazzurro. Sono questi gli ultimi aggiornamenti che provengono da Sky Sport 24.

DOPPIA USCITA – Con la risoluzione del contratto di Alexis Sanchez, ormai giocatore del Marsiglia, le trattative in uscita del mercato dell’Inter non si arrestano. Secondo l’aggiornamento del giornalista Marco Demicheli su Sky Sport 24, in questi giorni sono due i giovani interisti a poter lasciare il club. L’incontro avvenuto nella serata di ieri, tra la dirigenza interista e quella del Sassuolo, rappresentata da Giovanni Carnevali (vedi video), avvicina sempre più Andrea Pinamonti ai neroverdi. Il classe ’99, infatti, è stato individuato come perfetto sostituto di Gianluca Scamacca ma anche di Giacomo Raspadori (in vista di una sua partenza con destinazione Napoli, ndr). Non solo Pinamonti, però. Il secondo nome è quello di Cesare Casadei, come noto. Anche il centrocampista classe 2003 potrebbe continuare la sua carriera lontano da Milano. Le scorse settimane il Chelsea aveva avanzato un’offerta di 8 milioni di euro che, però, non aveva soddisfatto l’Inter (vedi articolo). Ora è il turno del Nizza – particolarmente interessato al giovane – che mette sul piatto un’offerta più alta di quella dei Blues. Sarà abbastanza per ingolosire l’Inter? Ora spetta ai nerazzurri decidere se accettare o se tenere il centrocampista nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi per questa stagione. Sia Pinamonti sia Casadei, soprattutto alle giuste cifre, sono in uscita dall’Inter.