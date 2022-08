Lecce-Inter, Inzaghi non ha dubbi sull’11 ma la scena sarà tutta loro! − TS

Al Via del Mare ci sarà Lecce-Inter, match che inaugura la stagione dei nerazzurri. Inzaghi non ha dubbi sulla formazione che scenderà in campo dal 1′. Ma l’attesa è su un reparto ben preciso

UNDICI TIPO − In Lecce-Inter, Simone Inzaghi riparte dall’undici titolare per inaugurare la stagione nerazzurra. Solo un indisponibile, ovvero Danilo D’Ambrosio. Per il resto, recuperati sia Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Entrambi saranno regolarmente presenti a centrocampo e al centro della difesa. Le fasce saranno presidiate da Robin Gosens e Denzel Dumfries; mentre in mezzo al campo Barella e Calhanoglu completeranno il reparto insieme al regista croato. In difesa, con de Vrij sia Milan Skriniar che Alessandro Bastoni. La scena se la prenderanno, per forza di cose, i due soci in attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Cresce l’attesa per il ritorno alla carica della Lu-La.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini