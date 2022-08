Casadei, Chelsea in pressing sull’Inter: ecco quando si può chiudere – CdS

Cesare Casadei potrebbe lasciare l’Inter. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Chelsea è davanti a tutte le pretendenti: presto potrebbe arrivare la chiusura

PRESSING – Cesare Casadei è in procinto di lasciare l’Inter. Sul centrocampista, non convocato da Inzaghi per la sfida di Lecce, in corsa ci sono Nizza, Sassuolo e Chelsea. Ma sono i blues, secondo il Corriere dello Sport, ad essere davanti. Anche perché, spiega il quotidiano, la volontà del centrocampista è quella di andare a giocare in Inghilterra. Da martedì la trattativa fra Inter e Chelsea potrebbe entrare nel vivo: con un’offerta da 15 milioni più bonus, e percentuale sulla futura rivendita, può arrivare la fumata bianca.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport