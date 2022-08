Lecce-Inter, Baroni in emergenza difesa: adatterà un centrocampista! − TS

Stasera ci sarà Lecce-Inter, prima giornata di campionato. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, è in piena emergenza difensiva con un solo giocatore di ruolo a disposizione

AI RIPARI − Lecce-Inter sarà la gara d’esordio per i salentini in Serie A dopo la promozione dello scorso anno. Partirà malissimo la stagione in termini di disponibilità numerica per Marco Baroni: fuori tutta la difesa. Il tecnico correrà ai ripari inserendo il nuovo arrivato Cetin come unico difensore di ruolo nella difesa a quattro. Out sia Tuia che Dermaku per problemi muscolari. Al fianco di Cetin, ci sarà il centrocampista francese Blin. Lo stesso tecnico in conferenza stampa ha cercato di spiegare la situazione emergenziale (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport − Francesco Romano