Retroscena Gosens, Inzaghi chiaro in vista di Lecce-Inter. Uno fuori − CdS

Gosens è stato il punto interrogativo dell’estate nerazzurra sull’out di sinistra. Prestazioni non al top per l’erede designato di Ivan Perisic. Inzaghi toglie però le incertezze

RETROSCENA − Robin Gosens imita Marcelo Brozovic (vedi articolo) e in Lecce-Inter giocherà sin dal primo minuto. Chiarissimo Simone Inzaghi, il quale ha tolto in conferenza stampa qualsiasi dubbio sul suo impiego al Via del Mare. Il tedesco gode di estrema fiducia dopo un precampionato con più bassi che alti. Federico Dimarco è stato provo come laterale tutta fascia ma Gosens sarà inamovibile. I dati raccolti, inoltre, durante gli allenamenti testimoniano la ritrovata condizione fisica dell’ex Atalanta. Serve soltanto lo sblocco mentale. Intanto, per la sfida contro i salentini l’unico indisponibile è Danilo D’Ambrosio.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Ramazzotti